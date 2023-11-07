Трое мужчин обокрали ЦУМ на 130 тысяч рублей

В Москве трое мужчин украли из ЦУМа две вещи на 130 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, злоумышленники пришли в один из бутиков и решили вынести без оплаты два головных убора марки Brunello Cucinelli. Однако на выходе сработала сигнализация, и двоих преступников поймали охранники. Третьему удалось сбежать с товаром.

Общая сумма ущерба от кражи составила около 130 тысяч рублей, сообщает 112. Сбежавшего с дорогостоящими головными уборами злоумышленника ищут сотрудники правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого житель Волгограда, купивший в 2021 году вещи в ЦУМе со скидкой 99,9%, заявил, что будет добиваться доставки товаров. Мужчина настаивает на сохранении объявленной в момент покупки на сайте стоимости или возмещения убытков по рыночной цене.

Ранее московская 27-летняя модель plus size подала в суд на магазин одежды, где продавались вещи только маленьких размеров.