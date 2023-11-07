Россиянин пришел на работу с пистолетом и потребовал немедленно его уволить

В Челябинске мужчина угрожал HR-менеджеру пистолетом и требовал немедленного увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел 3 ноября на предприятии, расположенном на Чистопольской улице. После получения тревожного сообщения о вооруженном сотруднике на место прибыли росгвардейцы. 47-летняя менеджер по персоналу обратилась к ним и пояснила, что несколькими минутами ранее в ее кабинет ворвался сотрудник компании. По словам пострадавшей, он приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет. Мужчина угрожал женщине физической расправой и требовал немедленно его уволить.

42-летнего подозреваемого задержали, при себе у него действительно оказался пневматический пистолет. После этого проверкой по делу занялись полицейские.

Ранее 62-летний охранник из Петербурга угрожал поджечь офис из-за долга по зарплате.