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Участницу Pussy Riot заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках о ВС

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

В Москве заочно была арестована и объявлена в международный розыск участница Pussy Riot и бывший столичный муниципальный депутат Люся Штейн. Об этом сообщается в картотеке на портале судов общей юрисдикции столицы.

Ее объявили в розыск по делу о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России.

В среду, 7 ноября, было удовлетворено постановление ходатайства (жалобы).

По информации следствия, 27 марта 2022 года Штейн, занимая пост депутата Басманного района столицы, оставила в социальной сети комментарии, в которых под видом достоверных сведений разместила «заведомо ложную информацию о совершении бойцами РФ военных преступлений».

Пост Штейн заметила прокуратура, о чем в дальнейшем был уведомлен Следственный комитет РФ.

До этого экс-редактор ТВ Марина Овсянникова обжаловала приговор суда по делу о фейках о ВС РФ.

Ранее администратора Telegram-канала Moscow Calling задержали по делу о фейках о ВС РФ.

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