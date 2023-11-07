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Металлический болт извлекли врачи из пищевода младенца

В Москве врачи извлекли металлический болт из пищевода младенца

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В детской больнице им. Сперанского хирурги извлекли инородное тело из пищевода четырехмесячного младенца, ребенок проглотил болт. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента здравоохранения.

В детскую больницу им. Сперанского экстренно госпитализировали младенца, ребенок с трудом дышал, на вдохе прослушивались хрипы. В ходе обследования медики обнаружили в верхней трети пищевода ребенка достаточно крупный инородный предмет — металлический болт размером 1,5 см.

«Инородное тело мешало ребенку дышать, требовалась экстренная операция по его удалению. Диаметр пищевода нашей пациентки был не более одного сантиметра. Металлический болт перекрывал почти все пространство, оставляя нам для маневра буквально пару миллиметров, — рассказал детский хирург, заведующий хирургическим отделением № 7 Дмитрий Еремин.

Хирурги провели сложную операцию, им удалось захватить инородное тело и извлечь его из пищевода. Состояние маленькой пациентки не вызывает у медиков опасений, она выписана на амбулаторное лечение; обстоятельства, при которых девочка проглотила болт, остались неизвестны.

Ранее врачи спасли ребенка с разорванным пополам языком.

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