Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл рассказал, как определить принадлежность к русскому народу

Патриарх Кирилл: принадлежность к русскому народу должна определяться верой

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение, что принадлежность к русскому народу должна определяться православной верой. Соответствующее заявление он сделал после литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), «очень важно», чтобы «понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось глубокой православной верой». Он также призвал тех, кто говорят, что они являются русскими, а храм не посещают, задать себе вопрос: «А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?» И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?»

Он также отметил, что сегодня Россия является «оплотом православия в мире». По словам главы РПЦ, сейчас пришло время людям переосмыслить свое отношение к православной вере.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами.

Ранее патриарх Кирилл высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий