Патриарх Кирилл рассказал, как определить принадлежность к русскому народу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение, что принадлежность к русскому народу должна определяться православной верой. Соответствующее заявление он сделал после литургии в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, передает РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), «очень важно», чтобы «понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось глубокой православной верой». Он также призвал тех, кто говорят, что они являются русскими, а храм не посещают, задать себе вопрос: «А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?» И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?»

Он также отметил, что сегодня Россия является «оплотом православия в мире». По словам главы РПЦ, сейчас пришло время людям переосмыслить свое отношение к православной вере.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами.

Ранее патриарх Кирилл высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки».