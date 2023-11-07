В Улан-Удэ частично обрушилась крыша горящего торгового центра

В горящем торговом центре в Улан-Удэ произошло частичное обрушение кровли. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что всего в ликвидации пожара принимают участие 73 специалиста и 22 единицы техники.

7 ноября сообщалось о пожаре в торговом центре в Улан-Удэ. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого стало известно, что пожар произошел в ТЦ «СтройТракт» в Балашихе (микрорайон Железнодорожный). По данным МЧС, огонь распространился на первый этаж здания после возгорания стройматериалов на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь превысила 12 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолет. В результате ЧП пострадал сотрудник торгового центра.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».