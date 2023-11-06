Переехавшая в Россию экс-глава МИД Австрии пожаловалась на европейцев

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России к ней относятся дружелюбнее, чем на Западе. Об этом экс-чиновница заявила RT.

Кнайсль сравнила россиян с жителями Австрии или Германии и пришла к выводу, что они дружелюбнее европейцев и всегда готовы помочь иностранцам.

Сейчас экс-глава МИД Австрии руководит Центром Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в СПбГУ. Кнайсль заверила, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома, дело остается за малым — улучшить знание русского языка.

По ее словам, на Западе, в отличие от РФ людям свойственно занимать «скользкие» позиции:

«Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут еще и улыбаться», — резюмировала Кнайсль.

В середине сентября экс-глава МИД Австрии рассказала о своей книге «Реквием по Европе». Экс-чиновница пояснила, что материалы для литературного труда начала собирать весной прошлого года и продолжила уже после переезда в Ливан.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.