Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переехавшая в Россию экс-глава МИД Австрии пожаловалась на европейцев

Переехавшую в Петербург экс-главу МИД Австрии Кнайсль удивило дружелюбие россиян

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России к ней относятся дружелюбнее, чем на Западе. Об этом экс-чиновница заявила RT.

Кнайсль сравнила россиян с жителями Австрии или Германии и пришла к выводу, что они дружелюбнее европейцев и всегда готовы помочь иностранцам.

Сейчас экс-глава МИД Австрии руководит Центром Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в СПбГУ. Кнайсль заверила, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома, дело остается за малым — улучшить знание русского языка.

По ее словам, на Западе, в отличие от РФ людям свойственно занимать «скользкие» позиции:

«Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут еще и улыбаться», — резюмировала Кнайсль.

В середине сентября экс-глава МИД Австрии рассказала о своей книге «Реквием по Европе». Экс-чиновница пояснила, что материалы для литературного труда начала собирать весной прошлого года и продолжила уже после переезда в Ливан.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий