В Лондоне задержаны экоактивисты, разбившие стекло «Венеры с зеркалом»

В Лондоне задержаны экоактивисты, разбившие в Национальной галерее стекло картины «Венера с зеркалом» кисти Диего Веласкеса. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции в соцсети X (ранее Twitter).

Двое задержанных принадлежат к движению Just Stop Oil. Для повреждения стекла они воспользовались аварийными молотками. Их арестовали за порчу имущества.

Газета Daily Mail распространила кадры, на которых видно, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil перепрыгивают через защитный барьер и бьют по стеклу картины молотками. Затем, ссылаясь на движение за избирательное право женщин, они кричат: «Женщины получили право голоса не путем голосования, пришло время для дел, а не слов».

Издание напоминает, что написанная в XVII веке картина испанского художника Диего Веласкеса — это то самое произведение искусства, которое канадская суфражистка Мэри Ричардсон порезала мясницким ножом более 100 лет назад.

После задержания экоактивисты пояснили, что акция стала ответом на планы британского правительства на увеличение числа разрешений на добычу нефти.

Картина снята с экспозиции для осмотра реставраторами.

Ранее сообщалось, что Британия планирует выдавать новые лицензии на газовые и нефтяные месторождения.