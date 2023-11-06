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Число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч

Минздрав Палестины: свыше 10 тыс. человек погибли в секторе Газа от атак Израиля

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Mohammed Al-Masri/Reuters

С начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибли более 10 тыс. человек. Такие данные приводит телеканал al Arabiya, ссылаясь на палестинский Минздрав.

«Число погибших от воздушных налетов на сектор Газа достигло 10 022», — уточнили в сообщении.

По данным ведомства, среди них 4104 — это несовершеннолетние.

До этого стало известно, что в зоне конфликта пострадали свыше 24,8 тыс. человек.

4 ноября армия Израиля нанесла удар по школе Усамы бен Заида, находившуюся под управлением Агентства ООН по делам беженцев и организации работ, которая расположена в секторе Газа.

Накануне бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер объяснил, как Израиль избежит наказания за военные преступления.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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