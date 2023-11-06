Преподавательницу колледжа в Дагестане просят уволить после слов о конфликте в Газе

В пабликах о жизни российской республики Дагестан распространилось видео, где преподавательница медицинского колледжа произносит слова о том, что в Газе «ужасного нет», а «клипы с детьми — не настоящие». Сама она уже заявила, что слова были вырваны из контекста. Об этом сообщает «Подъем».

Издание пишет, что после волны возмущения преподавательница записала новое видео с объяснениями. Она заявила, что ранее провела со студентами кураторский час. Позже из видеозаписи был вырезан фрагмент, «который интерпретировался именно так, как было выгодно некоторым блогерам», отметила она.

Как пояснила преподавательница, на занятии обсуждалось, что во время конфликта очень жалко весь палестинский народ, включая женщин и детей. Кроме того, студентам говорилось о том, чтобы они не верили непроверенной информации из интернета и соцсетей и посвящали больше времени учебе.

Кроме того, педагог заявила, что сама является богобоязненным человеком и совершает намаз.

Однако в комментариях к видео жители Дагестана все равно выказывают недоверие женщине и требуют ее уволить.

Ранее Песков рассказал, что обсуждалось на совещании Путина по Дагестану.