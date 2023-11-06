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Пенсионер домогался ребенка на борту самолета

Mash на Мойке: в Петербурге ищут пассажира самолета, который домогался ребенка

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Depositphotos

В Петербурге полиция разыскивает 80-летнего пассажира рейса из Сургута, который приставал к девочке в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего рейсом из Сургута в Петербург, несовершеннолетняя девочка летела без сопровождения взрослых.

Во время полета к ней начал приставать пожилой мужчина, пассажир представился массажистом и начал домогаться ребенка. О произошедшем девочка рассказала отцу, который встречал ее в аэропорту, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили личность «массажиста», ему 80 лет, местонахождение мужчины устанавливается.

Ранее россиянин приставал к падчерице и предлагал ей деньги за поцелуи.

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