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После стрельбы у московского ресторана возбудили дело о хулиганстве

Против чемпиона Европы по боксу Иванова возбуждено дело о хулиганстве после стрельбы

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Александр Натрускин/РИА Новости

В отношении чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Иванова задержали накануне у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы на Шлюзовой набережной. В результате стрельбы из травматического оружия пострадали четыре человека.

Волк отметила, что стрельба началась после бытового конфликта, переросшего в потасовку. 37-летний Иванов задержан, ведется следствие. Пострадавших госпитализировали.

До этого Иванов рассказал, из-за чего произошел конфликт у ресторана. СМИ утверждают, что именно он инициировал конфликт со стрельбой, повздорив с одним из посетителей ресторана. Сам он во время инцидента не пострадал.

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