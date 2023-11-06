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Мощное землетрясение произошло у южного побережья Вануату

ТАСС: у южного побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

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Vince Carter/Reuters

Землетрясение силой 5,7 балла произошло у южного побережья Вануату. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Государственное геологическое бюро Австралии.

Эпицентр располагался в 300 км к югу от столицы страны — города Порт-Вила, в котором проживают около 50 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

30 октября специалисты Института исследований землетрясений при университете Токио сообщили об образовании нового острова диаметром около 100 м в результате извержения подводного вулкана.

По данным специалистов Института исследований землетрясений при Токийском университете, извержение подводного вулкана произошло в районе острова Ио (также известного как Иводзима).

Отмечается, что 30 октября удалось получить кадры с воздуха многократных фреатических взрывов, при которых нагретая магма соприкасается с водой. По данным института, образовывавшиеся в результате каменные глыбы поднимались на высоту до 50 м.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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