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ВВС Иордании сбросили на парашютах медицинскую помощь для палестинцев в секторе Газа

Иорданские военные самолеты сбросили партию медпомощи для палестинцев в Газе

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Самолеты военно-воздушных сил Иордании сбросили на парашютах партию медицинской помощи, предназначенную для палестинцев, проживающих в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение в социальной сети X короля Иордании Абдаллы II.

По словам короля, иорданские летчики сумели сбросить на парашютах груз медикаментов для иорданского полевого госпиталя, продолжающего круглосуточную работу в Газе. Монарх подчеркнул, что помощь пострадавшим является долгом Иордании.

Абдалла II отметил, что Иордания останется самым близким сторонником палестинских братьев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников.

До этого министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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