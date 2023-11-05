В Египте подтвердили приостановку эвакуации из Газы через КПП «Рафах»

Эвакуация пострадавших жителей и владельцев иностранных паспортов из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет приостановлена с 4 ноября. Эту информации подтвердили агентству Reuters источники в службе безопасности Египта и египетские медики.

«Эвакуацию приостановили после того, как Израиль в пятницу атаковал машину скорой помощи в Газе», — говорится в публикации.

3 ноября израильская армия нанесла удар по машине скорой помощи, которую, по информации Израиля, использовали сторонники палестинского движения ХАМАС. По данным израильской стороны, в результате этого было уничтожено несколько радикалов.

До этого министерство иностранных дел Польши заявляло, что получило сведения от Израиля и Египта о временном прекращении эвакуации иностранцев из сектора Газа.

Также в Польше призывали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Призыв разместил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».