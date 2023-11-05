Вице-премьер Чернышенко рассказал о формировании в России образа спорта будущего

Фиджитал — мировой тренд, лидером которого является Россия, заявил во время своего выступления в лектории общества «Знание.Первые» на открытии выставки-форума «Россия» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Во всех областях инновации напрямую связаны с технологиями и цифровизацией. Уверен, трендам, которые сегодня задает Россия, будут следовать многие страны мира. Мы уверенно идем в будущее, динамично развиваемся и продолжаем созидать, несмотря на западные санкции и противодействие недружественных государств», — заявил вице-премьер.

По его словам, в России сейчас используется весь интеллектуальный потенциал для наращивания позитивных изменений в обществе и создания новых мировых трендов, формируется инновационный образ спорта будущего, концепция которого рассчитана на максимально широкую аудиторию.

Чернышенко подчеркнул, что одной из ключевых точек в становлении фиджитал-спорта станет международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Зампред правительства отметил, что этот турнир учитывает интересы каждого, поэтому помимо массовых дисциплин — футбола, баскетбола и хоккея, фиджитализированы также и популярные у молодежи скейтбординг и BMX.

«В России создана федерация фиджитал-спорта, действуют и 60 региональных отделений по всей стране. Только в этом году прошло более 240 соревнований по фиджитал-спорту, в том числе в рамках молодежных мероприятий», — рассказал Чернышенко.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» представлен на выставке отдельным стендом в павильоне Министерства спорта России. Кроме того, в рамках выставки проект «Игры Будущего» организует ряд активностей как на территории ВДНХ, так и в виртуальном пространстве.