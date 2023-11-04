Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Red Wings сократила число полетов между Россией и Израилем

Red Wings временно сократила число полетов между Россией и Израилем

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings сокращает программу полетов между городами России и Израилем. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, передает РИА Новости.

«Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи», — говорится в сообщении.

Там отметили, что информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности.

До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings собирается запустить рейсы из питерского аэропорта Пулково в Тбилиси. Также сообщалось, что авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием.

14 октября стало известно, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что россияне не отказываются от отдыха в Египте из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий