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Патриарх Кирилл сообщил, где разместят Казанскую икону Божией Матери

Патриарх: Казанскую икону Божией Матери разместят в Казанском храме в Москве

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Максим Богодвид/РИА Новости

Патриарх Кирилл сообщил, что подлинник Казанской иконы Божией Матери вернут в Казанский храм, который находится на Красной площади в Москве. Об этом он рассказал после литургии в Успенском соборе Кремля, передает ТАСС.

«Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально», — сказал Кирилл.

4 ноября патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери. Оригинал этой иконы считался утраченным свыше 100 лет назад. По словам патриарха, случившееся можно приравнять к историческим событиям.

Казанская икона Богородицы — одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых в Русской церкви икон.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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