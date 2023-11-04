Патриарх Кирилл сообщил, где разместят Казанскую икону Божией Матери

Патриарх Кирилл сообщил, что подлинник Казанской иконы Божией Матери вернут в Казанский храм, который находится на Красной площади в Москве. Об этом он рассказал после литургии в Успенском соборе Кремля, передает ТАСС.

«Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально», — сказал Кирилл.

4 ноября патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери. Оригинал этой иконы считался утраченным свыше 100 лет назад. По словам патриарха, случившееся можно приравнять к историческим событиям.

Казанская икона Богородицы — одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых в Русской церкви икон.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.