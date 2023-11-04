Россиянам рассказали, как мошенники получают их телефонные номера

Клиентские базы данных, которые составляют различные компании, являются основным источником телефонных номеров российских граждан для мошенников. Об этом сообщил глава Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев, передает РИА Новости.

По словам эксперта, чаще всего спам-звонки представляют собой массовые веерные обзвоны. При этом они осуществляются «по огромной базе телефонных номеров», собранных из совершенно разных источников.

«Сегодня львиная доля номеров для обзвона, в частности, мошеннического, собирается в результате взломов и хищений клиентских баз данных у различных компаний», — пояснил специалист.

В то же время он указал, что «утечка» телефонных номеров может произойти не только в результате централизованного взлома. Также причиной могут послужить ошибки в конфигурации хранения информации.

Более того, в своей деятельности мошенники пользуются списками актуальных телефонных номеров на общедоступных сайтах. Пользователи сами оставляют свои данные на таких ресурсах, так как в большинстве случаев ввод телефонных номеров является обязательным условием для регистрации.

Как отметил Каргалев, администраторы подобных сайтов имеют возможность передавать или продавать полученные сведения для рассылки рекламы. Однако в некоторых случаях мошенники могут и сами извлечь с сайтов необходимую им информацию, воспользовавшись специальными скриптами.

В конце руководитель Центра безопасности F.A.C.C.T. рекомендовал россиянам избегать регистраций, при которых нужно вводить личные данные. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на приложения для блокировки спам-звонков.

Ранее россиянам рассказали, как не наткнуться на мошенников при осуществлении покупок на маркетплейсах.