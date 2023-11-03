Срок подачи заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлили

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что подача заявок на всероссийского конкурса «Это у нас семейное» будет продлена до 18 декабря.

«Он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru»), как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тысячи человек подали заявки в семейных командах на конкурс «Это у нас семейное», и примерно 7-8 тысяч заявок поступает каждый день. Очень много людей обращались к членам Наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки», — сказал Кириенко.

По его словам, задача конкурса заключается в сборе семейной команды из трех поколений, однако некоторые члены семьи могут проживать в разных городах. Кириенко подчеркнул, что наблюдательный совет конкурса принял решение не останавливать прием заявок 4 ноября.

25 октября начался дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Для участия в мероприятии конкурсантам в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф доступны первые задания для выполнения. Как уточняется, сама регистрация на конкурс продолжится до 4 ноября нынешнего года.

С момента старта конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие направили больше 70 тысяч семей из всех российских субъектов.

Ранее организаторы конкурса «Это у нас семейное» выявили главные ценности россиян.