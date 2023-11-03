В России пройдет форум волонтеров

В День добровольца, 5 декабря, в рамках международного форума гражданского участия пройдет награждение победителей международной премии «Мы вместе», сообщает пресс-служба премии.

Также традиционно президент России Владимир Путин наградит наиболее отличившегося добровольца.

Форум гражданского участия создан для демонстрации достижений добровольчества и некоммерческого сектора за последние 20 лет и определение векторов развития сферы до 2040 года. Для участников будут подготовлены деловая, образовательная, а также полезная программы, в рамках которой они смогут совершить добрые дела «здесь и сейчас» как в рамках форума «Мы вместе», так и за его пределами.

Участники форума смогут познакомиться с волонтерскими проектами государственных и общественных структур, получить контакты организаторов или оставить запрос на помощь, принять участие в деловых и творческих мероприятиях, а также в благотворительных и гуманитарных акциях (сделать пожертвования, помочь нуждающимся, написать письмо военнослужащим и др.).

Регистрация на участие в форуме продлится для всех россиян до 12 ноября.