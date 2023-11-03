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Врач назвала способ, который поможет снизить давление естественным путем

Врач Соломатина: мята поможет снизить давление естественным путем

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Мята может помочь людям с повышенным давлением снизить его естественным путем и успокоиться. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Мята хорошо успокаивает, так что может использоваться людьми, которым нужно расслабиться, либо они имеют трудности с засыпанием. Кроме того, она понижает давление и расширяет сосуды», — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, данный продукт можно использовать в качестве естественного спазмолитика.

«Поэтому если есть какие-то спазмы, например, желудка или кишечника даже на фоне стресса, то она может облегчать ситуацию. Еще мята обладает хорошим желчегонным действием», — сказала Соломатина.

Растение также поможет уменьшить тошноту и убрать сухость во рту, заключила врач.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова до этого рассказала, что самыми полезными для кишечника продуктами являются кокосы, мята и ягоды. По словам специалиста, их потребление позволит предотвратить запоры, нарушение обмена веществ, появление рака толстой кишки и вздутия живота.

Ранее врач назвала напитки, которые могут стать безопасной заменой кофе для гипертоников.

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