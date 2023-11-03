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Экс-чиновник ООН объяснил, как Израиль избежит наказания за военные преступления

Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать возможные преступления Израиля

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Западные государства, включая США, постараются воспрепятствовать проведению расследования возможных применений израильской армией боеприпасов с белым фосфором. Такую точку зрения в разговоре с РИА Новости высказал бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.

По словам Мохаибера, после появления свидетельств предполагаемых военных преступлений Израиля совершенно точно будет проведено международное расследование, однако еврейское государство будет всячески препятствовать его началу.

«Мы также можем ожидать, что могущественные западные государства, в особенности США, попытаются его заблокировать, как они поступали в случае с предыдущими расследованиями», — считает экс-чиновник ООН.

Впрочем, уверен Мохибер, расследование, так или иначе, проведут и правда выйдет на поверхность. Но даже в этом случае, полагает бывший представитель ООН, вряд ли удастся кого-то привлечь к ответу за преступления из-за протекции Штатов в Совбезе.

Крэйг Мохибер уволился из ООН 1 ноября из-за несогласия с подходом организации к урегулированию палестино-израильского конфликта.

О том, что Израиль якобы применял при обстреле сектора Газа и Ливана боеприпасы с белым фосфором, сообщала правозащитная организация Human Rights Watch, которая сделала такой вывод на основе видеозаписей и показаний очевидцев.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа, десятки людей погибли.

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Война в Израиле
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