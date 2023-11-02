Россиянин сам поймал угонщика своего автомобиля, когда тот вернулся на место угона

Мужчина поймал угонщика своего автомобиля, который решил вернуть ему машину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Пьяный житель Юргамышского округа заметил легковой автомобиль, припаркованный возле дома. Машина была не заперта, а в замке зажигания ее владелец также оставил ключи. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, завел чужую машину и отправился на ней по своим делам. Спустя некоторое время угонщик вернулся на автомобиле туда, откуда забрал его, и был замечен владельцем транспортного средства. Тот остановил похитителя и вызвал полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и установили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Кроме того, на него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее россиянина арестовали за проникновение в чужую машину и попытку ее угона с детьми в салоне.