Судимый за оскорбление чувств верующих Журавель теперь изучает Коран

Обвиняемый по делу об оскорблении чувств верующих 19-летний Никита Журавель на судебном заседании, проходящем в Чечне, заявил, что в заключении изучает Коран. Об этом сообщает РИА Новости.

«В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих», — сказал Журавель. Он еще раз принес извинения имамам и мусульманам, сказав, что его поступок ужасен и не имеет оправдания.

Дело рассматривается в Висаитовском районном суде Грозного.

Никита Журавель был задержан полицией в мае после того, как как в Telegram-канале «Утро Дагестана» появилось видео, на котором молодой человек сжигает Коран неподалеку от Волгоградской соборной мечети.

После задержания Журавель заявил, что на акцию за 10 тысяч рублей его подвигли украинские спецслужбы. Против него было возбуждено дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 213 (хулиганство). Позже по поручению главы СК России Александра Бастрыкина дело было передано следователям из Чечни.

В августе уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила обращение Журавеля, в котором он заявил, что в заключении его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. По инциденту проводится проверка.

Подсудимый Журавель — уроженец Севастополя, учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, работал доставщиком еды.

Ранее глава Карачаево-Черкесии решил наградить сына Кадырова высшей госнаградой республики.