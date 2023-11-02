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Обратившаяся к врачу с болями в животе 12-летняя россиянка оказалась беременной

В Ленобласти 12-летнюю беременную россиянку положили в больницу

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Depositphotos

В Ленинградской области школьница, обратившаяся за медицинской помощью, оказалась беременной. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник.

Известно, что 12-летняя девочка проживает во Всеволжском районе области. Девочка пришла на прием к врачу в больнице в поселке им. Морозова — она жаловалась на боли в животе. После осмотра врачи выявили у школьницы беременность, а также установили, что у девочки угроза выкидыша.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее врачи нашли беременность у 14-летней школьницы из подмосковного Волоколамска.

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