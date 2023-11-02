Кардиолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

Число сердечно-сосудистых заболеваний в России и в мире в целом с каждым годом неуклонно растет, а одним из факторов развития является несбалансированное питание. О том, какие продукты являются наиболее полезными для сердца и сосудов, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова.

Как отметила врач, сбалансированное питание подразумевает не просто диету с уменьшением потребления определенных продуктов, а поступление в организм всех необходимых питательных веществ, витаминов, микроэлементов и клетчатки в достаточном количестве.

Говоря о продуктах, ежедневное употребление которых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, она отметила некоторые виды масла, а именно: оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое. Они содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые необходимы для поддержания здорового состояния сосудистой стенки и сердца.

«Кроме того, рекомендуется включить в свой рацион больше рыбы. Это источник всем известного с детства «рыбьего жира». Рыба богата (ПНЖК) и белком. Самой полезной является жирная рыба: сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы 1-2 раза в неделю профилактирует риски, связанные с развитием атеросклероза», — добавила Бирюкова.

По ее словам, очень важно для организма получать и достаточное количество белка. Причем как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох).

«Необходима нашему организму клетчатка, которая как щетка работает в кишечнике — она выводит из организма избыток жиров и просто необходима для роста «полезной» микрофлоры. Большое количество клетчатки содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах. Наиболее полезные среди них: гречневая, рисовая, полбяная», — отметила врач.

Говоря о фруктах и овощах, кардиолог обратила внимание, что, помимо клетчатки, в них содержится большое количество витаминов и других микроэлементов. По ее словам, ежедневно следует потреблять пять порций свежих овощей и фруктов, то есть около 500 граммов. Также можно использовать и замороженные, которые при правильном хранении сохраняют в себе большинство полезных компонентов.

«Не менее полезны и сухофрукты, но важно помнить о том, что в высушенных фруктах концентрация сахара больше, поэтому порция должна быть значительно меньше. Кроме того, иногда производители вываривают фрукты в сахаре, продавая их под видом обычных сухофруктов. Такие продукты выбирать не рекомендуется», — добавила Бирюкова.

Ранее врач полтора часа реанимировал женщину, у которой в электричке остановилось сердце.