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В российском регионе мужчина вышел утром во двор дома и столкнулся с белым медведем

На Чукотке белый медведь пробрался во двор пенсионера и напал на него

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Вера Костамо/РИА «Новости»

На Чукотке мужчина выстрелил в белого медведя и не получил за это наказания. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

Инцидент произошел в поселке недалеко от аэропорта Певека. Мужчина услышал лай собаки, после чего решил выйти во двор. Там он обнаружил белого медведя на расстоянии около десяти метров от себя.

По словам самого 74-летнего пенсионера, он кричал и стрелял в воздух, чтобы спугнуть животное, но оно набросилось на него. В результате мужчина выстрелил в зверя. После этого местный житель вызвал полицию.

Законодательство запрещает охоту на белого медведя, но в отношении мужчины не возбудили уголовное дело, так как признали его действия самозащитой.

Ранее в ХМАО мужчина пережил нападение медведя, спрятавшись в охотничьем домике.

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