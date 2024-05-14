Россиянам рассказали, при каких обстоятельствах может взорваться шина автомобиля

Если вовремя не обратить внимание на шину, у которой деформирован протектор, она может взорваться во время движения автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Серьезная проблема – деформация шины по протектору. Это также называют «грыжей», просто она локализована в другом месте. В данном случае покрышку вообще запрещается эксплуатировать, поскольку повреждается металобрекер – внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и предназначенная для смягчения ударных нагрузок. Колесо может просто взорваться прямо во время движения автомобиля», — сказал Николай Погуляев.

По словам эксперта, шину с поврежденным протектором отремонтировать нельзя. Покрышку необходимо как можно скорее заменить на новую, а старую утилизировать.

О том, что шина имеет деформацию протектора, можно понять по вибрации на кузове автомобиля во время движения, пояснил специалист.

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