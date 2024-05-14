Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска продвинулись в Харьковской области, ЛНР и ДНР

Минобороны РФ: группировка войск «Запад» продвинулась в Кисловке, Розовке и Торском

close
100%
РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки вели успешные бои в районе населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

В сводке отмечается, что российские части заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й, 241-й бригад теробороны.

Кроме того, в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области были отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 120 военнослужащих, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

14 мая сообщалось, что ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру. В Минобороны РФ отметили, что успешные действия тяжелых огнеметных систем позволили штурмовым группам произвести зачистку позиций противника с минимальными потерями.

Ранее эксперт исключил применение ядерного оружия на Украине после учений.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами