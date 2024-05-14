Подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки вели успешные бои в районе населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

В сводке отмечается, что российские части заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 110-й, 241-й бригад теробороны.

Кроме того, в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области были отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 120 военнослужащих, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

14 мая сообщалось, что ивановские десантники с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру. В Минобороны РФ отметили, что успешные действия тяжелых огнеметных систем позволили штурмовым группам произвести зачистку позиций противника с минимальными потерями.

Ранее эксперт исключил применение ядерного оружия на Украине после учений.