Пашинян заявил, что готов в этом году вступить в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

«В каком году? В этом!» — ответил Пашинян на вопрос ведущего.

Ранее Никол Пашинян заявил, что страна не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с Евросоюзом ни у одного государства. Пашинян добавил, что Армения является независимым государством и намерена выстраивать дипломатические отношения исходя от этого.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом на встрече в Брюсселе 5 апреля. По ее словам, российская сторона не будет удивлена, если выяснится, что планы, предполагающие переориентацию критически важной инфраструктуры Армении на самом деле навязывали Еревану в ходе встречи в Брюсселе.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.