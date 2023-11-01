Появилось видео с задержанным координатором покушения на Царева

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ России координатора покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Оперативные кадры опубликовало РИА Новости.

В ролике силовики выбегают из машины и задерживают подозреваемого, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины. На допросе подозреваемый признался, что Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала его в январе 2023 года для подготовки покушения на Царева. Позже он устроился на работу в санаторий, где проживал экс-депутат, и приступил к сбору информации о его передвижениях.

Накануне житель Ялты рассказал о покушении на экс-нардепа. Дома у мужчины обнаружили взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления. В ночь с 26 на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Неизвестный напал на него на территории санатория около полуночи, он дважды выстрелил в бывшего депутата. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». В отношении Царева и его семьи приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее стало известно о состоянии здоровья Олега Царева.