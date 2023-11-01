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Врач рассказал, как повысить иммунитет и избежать простуды осенью

Врач Болибок: закаливание организма поможет избежать простуды осенью

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Depositphotos

Сквозняки или переохлаждения в осенний период могут привести к простуде, потому что в этом случае происходит спазм сосудов и уменьшение кровообращения. Об этом kp.ru рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок — сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только это и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу. Они начинают бурно размножаться, а иммунная система за ними не успевает», — пояснил эксперт.

По его словам, помочь в улучшении иммунной системы может легкий температурный стресс — обливания теплой и прохладной водой. Кроме того, эффективно в этом вопросе посещать баню или сауну, отметил врач. Однако в этом случае важна регулярность и постепенность процедур, предупредил он.

«Баня и сауна — это и есть отработанная процедура закаливания. Приятный температурный стресс, который еще и настроение поднимает», — отметил Болибок.

В отопительный сезон важно не забывать об увлажнении воздуха в квартире, добавил иммунолог. По его словам, влажность воздуха в помещении должна быть от 40% до 70%.

«Когда человек спит, он свое дыхание не контролирует и дышит, когда — как, то носом, то ром. В этот момент и возникает избыточная сухость слизистой носоглотки, а это приводит к ее воспалению», — пояснил врач.

Для увлажнения воздуха можно воспользоваться электронными увлажнителями воздуха, домашними фонтанчиками, аквариумом, перечислил Болибок.

Лор и профессор хирургии из Пенсильванского государственного университета (США) Джон Форнадли до этого объяснил, что заложенность ушей во время простуды появляется вследствие пережимания особого канала, соединяющего полость уха со слизистой.

Ранее врач перечислила главные причины частых простуд.

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