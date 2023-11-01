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Роботов-волков со светящимися красными глазами установили в Японии для отпугивания медведей

В Японии установили 180 роботов-волков из-за участившихся нападений медведей

Около 180 механизированных роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками, издающими устрашающие звуки, были размещены по всей Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных на частную собственность, особенно медведей. Об этом сообщил разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи телеканалу ABC News.

«На данный момент эффективность роботов-волков никто не оспаривает, и мы не сталкивались с недовольством или отрицательной обратной связью... По всей стране установлено около 180 «волков-монстров», — поделился разработчик в интервью телеканалу.

По словам Оты, представители дикой природы Японии инстинктивно испытывают страх перед волками, поэтому роботы-волки воспроизводят звуки, такие как выстрелы, вой и лай собак.

Телеканал отметил, что дизайн роботов вызвал некоторую критику и смех у японской публики, однако он достаточно убедителен для отпугивания животных и «сохраняет элемент театральности, чтобы и люди не были ввергнуты в заблуждение».

Телеканал NHK ранее сообщал, что с апреля в Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей на людей — 173 случая в 18 префектурах. По информации телеканала, в префектуре Акита пострадали четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 80 лет. Они находятся в сознании, о характере травм не сообщается. В префектуре Канадзава в результате нападения медведя пострадал 80-летний мужчина. У него раны на лбу и на груди.

Ранее в Японии на город напал дикий кабан.

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