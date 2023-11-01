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Стало известно, какой ноябрь придет в 21 регион России

Гидрометцентр спрогнозировал дождливый и снежный ноябрь в 21 регионе России

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Виктор Толочко/РИА Новости

Ожидается, что в ноябре в России в целом будет теплая погода. Однако в Амурской, Воронежской, Иркутской областях, Приморье и некоторых других регионах страны она будет необычно дождливой и снежной, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

«В ноябре ожидается значительное превышение нормы осадков на западе Новгородской, Тверской областей, в Тульской, Тамбовской, Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской областей. Избыток осадков также будет наблюдаться на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Хабаровском крае, Амурской области, Бурятии, Приморье, Тыве, Сахалине, Магаданской области, на юго-западе Якутии и на юге Камчатского края», — поделился информацией эксперт.

Однако на побережье Якутии и Чукотки ожидается дефицит осадков. В остальных регионах России количество осадков будет на уровне обычной нормы.

По словам Вильфанда, россиян ожидает достаточно теплый ноябрь. «Север Якутии, северо-запад Чукотки, большая часть Центрального федерального округа, весь Приволжский федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и южная половина Уральского федерального округа будут иметь существенно более высокую температуру, чем обычно», — рассказал метеоролог. По его данным, на остальной территории страны температура будет близка к климатической норме.

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