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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

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Родион Кирсак

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщается, шлейф из пепла пошел в сторону тихоокеанского побережья, на юго-восток. На пути его находится село Никольское Алеутского муниципального округа, где возможно выпадение некоторого количества пепла.

Пока пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано, тургрупп в окрестностях вулкана нет. Для Ключевского установлен красный код авиационной опасности.

27 октября специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили, что ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке.

По словам ученых, в ближайшее время усилится эксплозивная деятельность вулкана вплоть до параксизмального извержения. Корона из пепла может подняться до 12 км, а потоки лавы протянутся на несколько километров. От этого может растаять ледник, что приведет к потокам грязи. В ближайших населенных пунктах может пойти пеплопад, предупредили в РАН.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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