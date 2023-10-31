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Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе

В Волгограде пенсионерка попала в больницу после взрыва гранаты во дворе

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Shutterstock

В Волгограде 71-летнюю женщину госпитализировали после взрыва гранаты во дворе дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Пенсионерка вышла во двор, чтобы заняться работами по благоустройству территории. В этот момент произошел взрыв, предположительно, гранаты.

Медики оперативно прибыли на место и направили россиянку в больницу в состоянии средней степени тяжести. О характере травм не сообщается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывных устройств. На данный момент специалисты выясняют, как предмет мог оказаться на участке женщины.

Ранее в Белгородской области комбайн подорвался на взрывчатке во время работы.

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