Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о продуктах, которые могут продлить молодость клеток

Врач Арзамасцев: содержащие полезные жиры продукты продлят молодость клеток

close
100%
Freepik.com

Употребление продуктов, в которых содержатся полезные жиры, поможет снизить уровень холестерина и продлить молодость клеток. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — отметил врач.

По его словам, полезные жиры можно получить из растительных и животных продуктов. Так, хорошим источником омеги-3 являются оливковое и льняное масло, авокадо и жирная рыба.

«В нормальном количестве такие жиры будут способствовать продлению молодости клеток», — заключил Арзамасцев.

Терапевт Камила Исаева до этого говорила, что некоторые продукты способны стать причиной появления морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица. Так, прежде всего специалист советует отказаться от добавок к еде — ароматизаторов, консервантов, красителей и загустителей, которые могут ускорить старение. Наибольший риск для кожи создает сахар, отметила Исаева.

Ранее врачи перечислили доказанные способы сохранения ума в старости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий