Врач рассказал о продуктах, которые могут продлить молодость клеток

Употребление продуктов, в которых содержатся полезные жиры, поможет снизить уровень холестерина и продлить молодость клеток. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — отметил врач.

По его словам, полезные жиры можно получить из растительных и животных продуктов. Так, хорошим источником омеги-3 являются оливковое и льняное масло, авокадо и жирная рыба.

«В нормальном количестве такие жиры будут способствовать продлению молодости клеток», — заключил Арзамасцев.

Терапевт Камила Исаева до этого говорила, что некоторые продукты способны стать причиной появления морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица. Так, прежде всего специалист советует отказаться от добавок к еде — ароматизаторов, консервантов, красителей и загустителей, которые могут ускорить старение. Наибольший риск для кожи создает сахар, отметила Исаева.

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