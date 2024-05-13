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Лавров заявил, что РФ готова к решению украинского кризиса на поле боя

Лавров заверил, что Россия готова к решению Запада биться за Украину на поле боя

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Алексей Майшев/РИА Новости

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел заявил, что Россия готова решить украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — отметил Лавров.

До этого Лавров заявлял, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России.

Также первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов говорил, что конференция в Швейцарии без участия России является фикцией.

С 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет конференция по Украине. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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