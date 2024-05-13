Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии возмутились отстранением сборной России по хоккею

Чемпион ОИ-1998 Ружичка заявил, что возмущен отстранением сборной России

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии Владимир Ружичка заявил, что не считает справедливым отстранение сборной России от международных турниров.

По его мнению, спортсмены не должны становиться жертвами политических игр.

«Это беспокоит меня. Атлеты не виноваты в сложившейся политической ситуации. Они хотят заниматься спортом и соревноваться — это единственное, что их волнует», — приводит слова Ружички CNN Prima NEWS.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В феврале 2024 года организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский хоккеист выбросил за борт противника в матче плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами