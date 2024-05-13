В Чехии возмутились отстранением сборной России по хоккею

Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии Владимир Ружичка заявил, что не считает справедливым отстранение сборной России от международных турниров.

По его мнению, спортсмены не должны становиться жертвами политических игр.

«Это беспокоит меня. Атлеты не виноваты в сложившейся политической ситуации. Они хотят заниматься спортом и соревноваться — это единственное, что их волнует», — приводит слова Ружички CNN Prima NEWS.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В феврале 2024 года организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский хоккеист выбросил за борт противника в матче плей-офф НХЛ.