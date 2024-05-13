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Британцы высмеяли учения НАТО в Эстонии

РИА: читатели Daily Mail высмеяли учения НАТО в Эстонии

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Mindaugas Kulbis/AP

Читатели британского издания The Daily Mail высмеяли статью об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые в публикации названы «демонстрацией силы» в адрес российского президента Владимира Путина. На это обратило внимание РИА Новости.

The Daily Mail пишет, что в ходе маневров 82 британских и 60 американских военнослужащих десантировались с трех транспортных самолетов C-17.

Пользователь с ником GoldAuroraStage задался вопросом, не было бы лучше этим «бордовым беретам» лопать резиновые лодки, на которых в Великобританию прибывают мигранты.

«Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? Могу представить, что русские очень обеспокоены», — сыронизировал пользователь под ником ZigCOM.

Другой читатель иронично отметил, что сотни тысяч российских солдат могли «оцепенеть» от 142 американских и британских солдат.

Издание The Independent писало, что войска НАТО в ходе учений Swift Response в Эстонии учатся отражению угрозы со стороны РФ.

Ранее стало известно о расколе НАТО из-за ударов Украины по России.

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