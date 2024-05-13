В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Также сирены звучат в Киевской области.

До этого сирены были слышны только в Кировоградской и Харьковской областях.

Также сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повредили объекты критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.