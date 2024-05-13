В Ленобласти полиция пробралась в квартиру наркодилеров через окно

В Ленобласти задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Мурино. Правоохранители проникли в квартиру подозреваемых с крыши, через окна и двери. В результате задержали 28-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку. Последняя, как полагают в МВД, являлась закладчицей.

«В ходе обысков в квартирах задержанных было обнаружено и изъято несколько готовых к закладке доз мефедрона и марихуаны, а также мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты», — сообщается в публикации.

Помимо квартиры в Мурино, правоохранители отправились в Ломоносов. Там, в арендованном гараже 41-летнего мужчины нашли 200 граммов метадона, весы и упаковку.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт запрещенных веществ.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

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