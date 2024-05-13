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«АвтоВАЗ» вернул Lada Vesta в популярном цвете

«АвтоВАЗ» вновь начал красить седаны и универсалы Lada Vesta в цвет «Кориандр»

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вновь стал красить Lada Vesta NG в цвет «Кориандр» — машины в таком оттенке уже появились у дилеров. Об этом пишет RCI News.

«АвтоВАЗ» начал отгружать в дилерскую сеть Lada седаны и универсалы Vesta NG в новом цвете «Кориандр», — говорится в публикации.

«Кориандр» — это светлый серо-коричневый металлик. Выпуск Lada в таком оттенке был приостановлен на долгое время из-за отсутствия нужной краски.

Примечательно, что о возвращении этого цвета стало известно еще в январе, однако коричневые машины появились у дилеров только сейчас.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» доведет до семи число доступных цветов для Vesta. Автомобили всех семейств Lada на заводе долгое время красили в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина». Для Granta также был доступен цвет «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Ранее дилеры начали получать Lada Granta с автоматической коробкой.

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