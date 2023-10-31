На Урале двое детей провалились под лед

В Екатеринбурге двое детей гуляли по льду на реке Исеть и провалились. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел возле жилого комплекса «Адмиральский» на улице Юмашева. Два мальчика вышли на лед, но он не выдержал их веса — один из детей провалился в воду.

Второй мальчик попытался помочь товарищу, но тоже провалился. После этого оба ребенка начали ползком выбираться из воды и мероприятие увенчалось успехом. Вскоре они оказались на берегу.

По данным E1.RU, в МЧС сообщения о произошедшем не поступали. Сотрудники экстренных служб посоветовали родителям провести с детьми беседу об опасности выхода на лед.

Ранее в Москве кинолог спас упавшую в реку 15-летнюю школьницу.