Вирусолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя сообщения о резком росте заболеваемости коронавирусом в стране за прошедшую неделю. По словам эксперта, в 2024 году россиянам не стоит ожидать повторения жестких карантинных мер.

«Постепенно волны пандемии уменьшались и уменьшались. Заразность вируса снижается, иммунитет населения повышается. Подъем заболеваемости возможен, но, скорее всего, он будет максимум в пределах десяти тысяч случаев в день», — сказал Альтштейн.

Что касается вакцины «Спутник V», вирусолог отметил, что старая версия препарата уже не действует и не применяется, а новая будет готова в начале 2024 года.

В конце октября Минздрав России обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Согласно документу, рекомендовано 13 препаратов.

В рекомендациях указывается, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, имеющие онкологию, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Медики сообщили, что коронавирус на данный момент приобретает характер сезонной инфекции. Максимальную опасность для окружающих представляет инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни болезни.

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