Стала известна судьба туристов, пропавших неподалеку от перевала Дятлова

Туристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU, ссылаясь на информацию от родственников пропавших.

«Пропавших на севере Свердловской области туристов нашли живыми», — говорится в публикации.

Уточняется, что туристы застряли во льду, когда сплавлялись.

Накануне сообщалось, что во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов. Отмечалось, что путешественники планировали сплавляться по реке Вижай от поселка Тахта до поселка Вижай.

Туристическая группа состояла из пяти человек, в том числе директор коммерческого предприятия из Березовского, некто Чурай и четыре логиста из его фирмы, по фамилиям Ходжаев, Габдлахатов, Минилбаев и Пинженин, все совершеннолетние.

До этого российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину во время покорения вершины Дхаулагири в Непале.

Ранее в Бурятии пропали туристы, сплавлявшиеся по реке на катамаранах.