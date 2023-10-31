Стало известно о состоянии здоровья Олега Царева

Раненный в результате покушения бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранителей, в отношении Царева и членов его семьи приняты все необходимые меры безопасности.

«В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное», — поделились в ЦОС ФСБ.

До этого в ФСБ сообщали, что был задержан соучастник покушения на депутата. Согласно данным расследования, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о покушении на политика и общественного деятеля Олега Царева.

Ранее украинские СМИ сообщили, что покушение на Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ).