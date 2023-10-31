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ФСБ задержала соучастника покушения на Царева

ФСБ задержала в Ялте соучастника покушения на Царева, он решил дать показания

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала соучастника покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координатор по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) организовал слежку за Царевым и оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые применялись при покушении на политика.

Он был задержан и дал признательные показания. При обыске у него было обнаружено самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства связи, фото Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев стал жертвой покушения в Крыму. В него дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В июле СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Ранее украинские СМИ сообщили, что покушение на Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ).

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