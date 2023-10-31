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Пятилетний мальчик попал под колеса снегоуборщика в Дзержинске

В Дзержинске снегоуборщик сбил пятилетнего мальчика

В Нижегородской области ребенка сбил снегоуборщик, водитель авто не заметил, как мальчик выскочил на дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел вечером 30 октября во дворах жилых домов по улице Галкина. По данным регионального ГИБДД, 47-летний водитель на спецавтомобиле убирал с дороги снег и не заметил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу и оказался под колесами машины.

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, также предстоит выяснить, почему маленький ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Ранее ребенок выпал из движущейся машины, попал под колеса двух автомобилей и выжил.

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