Пятилетний мальчик попал под колеса снегоуборщика в Дзержинске

В Нижегородской области ребенка сбил снегоуборщик, водитель авто не заметил, как мальчик выскочил на дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел вечером 30 октября во дворах жилых домов по улице Галкина. По данным регионального ГИБДД, 47-летний водитель на спецавтомобиле убирал с дороги снег и не заметил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу и оказался под колесами машины.

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, также предстоит выяснить, почему маленький ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Ранее ребенок выпал из движущейся машины, попал под колеса двух автомобилей и выжил.